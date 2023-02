Ônibus com placa de MS tomba em curva no Paraná e deixa feridos

Um ônibus de turismo, com placas de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, tombou na BR-163 na altura do município de Marechal Rondon, Paraná, na noite desta quarta-feira (9) e deixou diversos passageiros feridos, porém sem gravidade.

De acordo com informações do portal Nova Santa Rosa, o ônibus seguia de Cascavel para a região de Mundo Novo, onde vários agricultores e produtores rurais voltavam de um show rural que era realizado no município.

Segundo informações ele saiu de Glória de Dourados, a 283 quilômetros de Campo Grande, com 27 passageiros e dois motoristas de Jateí, Dourados, Ivinhema e outras cidades do Estado. Todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Alguns portais de noticias da região noticiaram que pelo menos dois passageiros tiveram ferimentos mas graves, mas não é confirmado.

Ambulâncias das cidades paranaenses de Mercedes, Marechal Rondon e Nova Santa Rosa foram acionadas, além de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com informações do portal, o ônibus caiu as margens da pista, em um lugar de difícil acesso e tombou. As causas do acidente não foram divulgadas até o momento. Os feridos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Marechal Rondon. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal seguem investigando o acidente.

