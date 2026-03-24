Futebol raiz: perto de mais uma taça local, Operário se volta para fora de MS

Após abrir vantagem na final estadual, Galo encara copa regional

Depois de largar na frente na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense com vitória por 3 a 1 sobre o Bataguassu, o Operário muda temporariamente o foco. A equipe campo-grandense deixa em segundo plano a decisão estadual e concentra suas atenções na disputa da Copa Centro-Oeste, que integra a Copa Verde.

O elenco embarcou ontem (23) rumo ao Tocantins, onde estreia na competição diante do Araguaína, amanhã, às 18h30 (de MS), no Estádio Mirandão. Na sequência, o compromisso será mais desafiador: com a eliminação na Copa do Brasil entalada na garganta, o Galo reencontra o Vila Nova sábado (28), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, às 19h30.

A “maratona” fora de casa exige planejamento detalhado. Após o duelo no Tocantins, a delegação segue viagem já na quinta-feira (26), quando parte de ônibus até Palmas antes de embarcar para a capital goiana.

Para os confrontos, a comissão técnica monitora a situação de dois jogadores importantes. O volante Matheus Galdezani apresenta evolução e pode ser liberado pelo departamento médico. Já o zagueiro Jonilson deve ser preservado.

Prioridade definida

O técnico Paulo Massaro deixou claro que, neste momento, a prioridade está totalmente voltada à competição regional. Segundo ele, o planejamento é feito jogo a jogo, sem antecipar cenários.

“A prioridade agora é quarta-feira (amanhã). Eu vou viver a quarta-feira e depois eu penso [sobre os jogos seguintes]. Toda vez que acaba um jogo, eu me organizo para aquele jogo. A prioridade agora é a Centro-Oeste”, afirmou o treinador, sábado (21), após o primeiro duelo da final estadual.

Massaro também destacou a importância estratégica da competição para ampliar a visibilidade do clube e do futebol sul-mato-grossense. “Agora é virar outra chavinha, buscar também novas situações. A gente precisa colocar o Operário e o estado do Mato Grosso do Sul no cenário nacional de visibilidade. Acho que a Copa Verde também vai nos ajudar nesse sentido”, completou.

Formato da competição

A Copa Centro-Oeste é um dos blocos regionais da Copa Verde, ao lado da Copa Norte. Ao todo, 24 clubes participam do torneio, sendo 12 em cada região.

Na primeira fase, as equipes são divididas em quatro grupos com seis integrantes, que se enfrentam em turno único dentro das chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único e equivalentes às semifinais regionais.

Na sequência, as semifinais — que funcionam como finais de cada bloco — terão jogos de ida e volta. Os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste se enfrentam na decisão da Copa Verde, também em dois confrontos.

Decisão em Bataguassu atrai 970

Enquanto encara a sequência fora de casa, o Operário mantém em aberto o capítulo final do Estadual. No primeiro confronto da decisão, 970 torcedores foram ao Estádio Pereirão, em Bataguassu, com renda de R$ 21.240, de acordo com relatório da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Com a vantagem construída, o Alvinegro pode perder por um gol na volta, em Campo Grande, que confirma o favoritismo e o terceiro título seguido do torneio local.

Por Ricardo Prado

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