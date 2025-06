Evento destaca o potencial da cadeia leiteira como fonte de renda no campo e na cidade, unindo produção local, economia criativa e oportunidades para pequenos e médios produtores

Campo Grande recebe, nos dias 27 e 28 de junho, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com entrada gratuita e mais de 70 expositores confirmados, o evento promete reunir o melhor da produção artesanal de derivados do leite, como queijos, doces e sorvetes, além de mel, pães, geleias, artesanato, plantas e temperos, em uma programação que também inclui música ao vivo, provas e exposição de gado leiteiro da raça Girolando.

A programação começa na quinta-feira (27), ainda pela manhã, com a tradicional prova de Três Tambores, às 10h, na pista de julgamento principal. À tarde, a partir das 14h, acontece a vistoria dos animais para o leilão, seguida pela abertura oficial dos portões, às 16h. Logo depois, às 16h30, o público poderá acompanhar a divertida disputa da “Vaquinha Parada”, nas categorias infantil e adulto.

A cerimônia de abertura oficial do festival está marcada para as 17h, reunindo organizadores, autoridades e representantes do setor leiteiro. Às 18h, o Arraiá dos Amigos, da Escolinha 38, toma conta do espaço com comidas típicas e clima junino. A programação musical começa às 19h com o show da dupla Kleber e Ruan, no mesmo horário em que será realizado o 4º Leilão COTTMS de Três Tambores. Os portões se fecham às 22h.

Na sexta-feira (28), a programação continua a partir das 9h, com mais uma rodada da prova de Três Tambores. Os portões se abrem às 10h, e, pouco depois, às 10h30, acontece a apresentação de cães de pastoreio da raça Border Collie. O público poderá acompanhar o round final da prova às 17h e, às 18h, o Arraiá dos Amigos volta à cena. A premiação dos campeões será às 19h, e o encerramento musical fica por conta de Mansão e Grupo Pantaneiro, a partir das 19h30. O festival se despede do público às 22h.

Além das atrações culturais e esportivas, o festival é uma oportunidade para valorizar os produtores da agricultura familiar, a economia criativa regional e fortalecer a cadeia do leite em Mato Grosso do Sul.

Economia Criativa

Os portões serão abertos às 16h na sexta-feira. A solenidade de abertura oficial do festival será às 17h, reunindo realizadores, produtores, autoridades e parceiros do evento. Na ocasião, será criada a ASSULEITE-MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite), iniciativa que marca um novo momento de união, representatividade e fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Estado.

Com foco na valorização da cadeia produtiva do leite e no estímulo à economia criativa de Mato Grosso do Sul, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa trará ao público uma feira repleta de sabores e saberes regionais. Entre os destaques, estarão produtos derivados do leite, como queijos artesanais, doces, sorvetes, pães e geleias, além de uma ampla variedade de artesanato local e a exposição de gado leiteiro da raça Girolando, reconhecida pela qualidade genética e produtividade.

Organização

De acordo com Alessandro Coelho, vice-presidente da Acrissul e presidente do Girolando MS, o Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa nasce de uma articulação iniciada em abril, durante a Expogrande, com o lançamento de um programa de incentivo à cadeia leiteira pelo Governo do Estado. A escolha da data não foi por acaso: junho é o Mês do Leite, iniciado com o Dia Internacional do Leite, celebrado em 1º de junho. A iniciativa reúne um esforço conjunto de diversas entidades, como Semadesc, Câmara Setorial do Leite, Famasul/Senar, Sebrae, Silems, Sindicato Rural de Campo Grande, Girolando MS e Acrissul, todas empenhadas em recolocar o setor leiteiro no protagonismo econômico estadual.

Após duas décadas de retração, o evento busca evidenciar a importância da cadeia produtiva do leite, destacando os produtos elaborados por agroindústrias locais e promovendo um intercâmbio direto entre produtores e consumidores. “Nosso objetivo é trazer visibilidade ao que é feito aqui no Estado, mostrando a força de um segmento que, apesar de atuar muitas vezes como atividade complementar, tem potencial para se tornar protagonista, desde que bem estruturado”, afirma Alessandro.

Assuleite-MS

Um dos momentos mais significativos do 1º Festival do Leite será a formalização da Assuleite-MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite).Confrome Alessandro, a entidade nasce com o propósito de organizar e estruturar a cadeia produtiva do leite no Estado, atuando como uma instância de representação coletiva dos produtores regionais.

“A Assuleite terá como missão integrar as diversas entidades ligadas à produção leiteira em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a construção e direcionamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor. A criação da associação marca um passo importante na articulação da cadeia leiteira como sistema, promovendo o diálogo entre os produtores e o poder público”, destaca.

Durante o evento, estarão presentes representantes de várias regiões do Estado, reforçando o caráter coletivo e estadual da nova entidade, que surge como símbolo de união e renovação para um setor estratégico da economia sul-mato-grossense.

Valorização regional

Segundo Alessandro Coelho, além de valorizar os produtores rurais e impulsionar a economia criativa, o festival tem como principal objetivo mostrar a capacidade de produção do leite em Mato Grosso do Sul e reforçar a viabilidade econômica da cadeia láctea como alternativa real de geração de renda. “Queremos que o consumidor conheça os produtos feitos aqui, entenda sua qualidade e veja o potencial que temos no campo e na cidade”, afirma.

Para os pequenos e médios produtores, o festival se apresenta como uma oportunidade de diversificar a renda por meio da produção de queijos, doces e outros derivados, além de incentivar o uso da economia criativa como estratégia complementar — inclusive para quem trabalha de casa. Já para os produtores mais estruturados, o evento também propõe uma reflexão sobre a diversificação produtiva, apresentando o leite como uma fonte alternativa, rentável e sustentável.

O legado, segundo ele, é claro: mostrar que o setor leiteiro pode ser uma via promissora de desenvolvimento econômico regional e de fortalecimento da agricultura familiar no Estado.

O evento é uma realização da Acrissul, Câmara Setorial do Leite, Prefeitura Municipal e Núcleo Girolando MS, com apoio de diversas instituições, como Senar, Sicredi, Real H, Ponto da Ordenha, Famasul, Sindicato Rural, Sebrae, Semadesc e Agraer.

Por Amanda Ferreira

