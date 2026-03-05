Câmara aprova subsídio para evitar aumento da tarifa de ônibus em Campo Grande

Medida busca manter valor da passagem e garantir equilíbrio financeiro do transporte coletivo

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta semana um projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio público ao sistema de transporte coletivo da capital. A proposta tem como principal objetivo evitar um possível aumento no valor da tarifa de ônibus, medida que impactaria diretamente milhares de usuários que dependem diariamente do serviço.

A decisão foi tomada após discussões sobre o equilíbrio financeiro do sistema de transporte e o impacto social que um reajuste na passagem poderia causar. Segundo os vereadores que defenderam a proposta, sem a aprovação do subsídio a tendência seria de aumento no preço da tarifa.

Com a medida, parte dos custos operacionais do transporte coletivo passa a ser absorvida pelo poder público, reduzindo a necessidade de repasse integral dessas despesas aos passageiros.

Medida busca preservar orçamento das famílias

O subsídio funciona como um mecanismo de compensação financeira ao sistema de transporte. Na prática, ele permite que o município contribua para manter a operação do serviço, evitando que todo o custo recaia sobre a tarifa paga pelos usuários.

A medida tem impacto direto no orçamento de trabalhadores, estudantes e famílias que utilizam o transporte coletivo diariamente, principalmente em um cenário de aumento do custo de vida.

Durante as discussões na Câmara, parlamentares destacaram que o transporte público é um serviço essencial, responsável por garantir o deslocamento da população para atividades como trabalho, estudo e acesso a serviços básicos.

Com a aprovação do projeto, a expectativa é de que o sistema mantenha estabilidade na tarifa, ao mesmo tempo em que preserva a continuidade da operação do transporte coletivo na capital.

