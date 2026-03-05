Homem é preso após disparo acidental atingir esposa dentro de casa em Dourados

Mulher deu entrada na UPA com ferimento no peito e versão inicial de “bala perdida” levantou suspeitas das autoridades

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (4), em Dourados, após um disparo acidental atingir sua esposa dentro da residência do casal.

O caso começou a ser investigado depois que a Guarda Municipal foi acionada para atender uma mulher que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento de arma de fogo no peito. Inicialmente, a vítima e o companheiro afirmaram que ela havia sido atingida por uma “bala perdida” quando chegavam em casa, versão que levantou suspeitas das autoridades.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde policiais civis, com apoio do Setor de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), iniciaram diligências para esclarecer o caso.

Durante as investigações, os agentes identificaram que o disparo ocorreu dentro da residência do casal. Segundo apurado, o homem manuseava uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e tentava desemperrar o armamento com um alicate quando o disparo aconteceu.

Os policiais se deslocaram até a casa do casal e localizaram a arma escondida no quintal do imóvel. Diante da situação, a mulher confirmou o que havia ocorrido e relatou que o tiro foi acidental. Ainda conforme o depoimento, o próprio marido prestou socorro e a levou até a unidade de saúde.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal culposa.

