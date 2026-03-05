Homem é preso por violência doméstica e tentativa de estupro em Iguatemi

Suspeito já havia sido beneficiado com monitoramento eletrônico após condenação por tráfico de drogas

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (5), em Iguatemi, após cumprimento de mandado de prisão preventiva por crimes de lesão corporal dolosa, ameaça, dano no contexto de violência doméstica e tentativa de estupro.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Iguatemi. O suspeito foi localizado na zona rural do município e encaminhado para permanecer à disposição da Justiça.

De acordo com a investigação, o homem havia sido beneficiado em janeiro de 2026 com o cumprimento de pena em regime com monitoramento eletrônico, após condenações anteriores por tráfico de drogas.

No entanto, após a soltura, foram registrados dois novos boletins de ocorrência envolvendo o suspeito, relacionados a crimes praticados no contexto de violência doméstica, incluindo tentativa de estupro.

Com base nas apurações, a autoridade policial responsável solicitou a decretação da prisão preventiva, pedido que foi aceito pelo Poder Judiciário, resultando na expedição do mandado cumprido nesta quinta-feira.

A população pode encmainhar denúncias à Delegacia de Iguatemi pelo telefone (67) 3471-1372.

