Câmara aprova projeto de lei que aumenta penas para crimes de furto e roubo

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (31), um projeto de lei (PL) que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados e latrocínio.

Confira como ficam as penas caso o texto, que agora segue para o Senado, seja aprovado:

Furto – de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos;

– de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos; Furto qualificado – mantida de 2 a 8 anos;

– mantida de 2 a 8 anos; Furto por meio de fraude com o uso de dispositivo eletrônico – de 4 a 8 anos para 4 a 10 anos;

– de 4 a 8 anos para 4 a 10 anos; Roubo – de 4 a 10 anos para 6 a 10 anos;

– de 4 a 10 anos para 6 a 10 anos; Roubo com violência que resulta em lesão grave – de 7 a 18 anos para 16 a 24 anos;

– de 7 a 18 anos para 16 a 24 anos; Latrocínio (roubo seguido de morte da vítima) – de 20 a 30 anos para 24 a 30 anos.

Com informações do SBT News.

