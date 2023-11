Transformando vidas pela poesia de Manoel de Barros: FMB realizou premiação do ´7º Concurso de Redação´

Jennifer Azevedo sonha em fazer uma graduação na área de Ciências Biológicas. Pedro Paulo de Castro quer cursar Letras ou Psicologia. Rafaela Dário pretende atuar na área da Matemática. O sonho da graduação poderá ser realizado pelos três primeiros colocados do ´7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel´, da Fundação Manoel de Barros. A premiação aconteceu nesta terça-feira (31), em uma manhã repleta de esperança, sonhos e alegria dos 40 estudantes classificados no Concurso.

“A Fundação Manoel de Barros acredita que o grande mecanismo de transformação na vida das pessoas é a Educação. O Concurso buscou incentivar a leitura das obras do poeta Manoel de Barros, a escrita, a prática do ensino em um concurso real com as competências do Enem e, oportunizar o acesso dos jovens ao Ensino Superior”, destacou Marcos Henrique Marques, diretor da Fundação Manoel de Barros.

O Concurso contou com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), da Uniderp e da Companhia das Letras. A ação foi voltada para estudantes do último ano do Ensino Médio, regularmente matriculados nas escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. Para participar, os jovens escreveram um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, sobre o tema ´Desafios para a preservação do bioma Pantanal: responsabilidade local e nacional pela busca da sustentabilidade´. A redação seguiu o modelo da prova do Enem.

Da redação à transformação de vidas

Os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar ganharam bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. E a professora da aluna que conquistou o primeiro lugar também foi premiada, com uma bolsa de estudos de 100% na modalidade EAD de pós-graduação Lato Sensu.

Ao conquistar o primeiro lugar do Concurso, a estudante Jennifer Sthefany Rodrigues Azevedo, da Escola Estadual Padre Mário Blandino, disse, emocionada, que graças ao prêmio pretende fazer uma graduação na área de Ciências Biológicas e que essa conquista transformará sua vida para sempre: “Até agora não estou acreditando. É uma emoção muito grande! Estou imensamente grata por todo meu esforço ser recompensado e, eu sei que vou levar isso pro resto da minha vida, vai mudar minha vida toda. (…) Só Deus e os professores sabem o quanto a gente batalha, o quanto a gente faz sacrifícios para conseguir estar aqui, esse prêmio vai mudar completamente a minha vida!”.

Muito feliz com o desempenho de sua aluna Jennifer, a professora Christiany Faccio Neves revelou que sempre ´abraça´ os concursos e projetos que chegam até a escola. “O concurso capacita os alunos, prepara os alunos para as redações, auxilia na redação que eles vão fazer na prova do Enem. Recebemos as redações, fazemos as preparações, os alunos realizam as provas, mandamos os malotes, tudo dentro do tempo delimitado porque eu sei que isso é muito importante pra eles. É um sentimento de dever cumprido, fazer aquilo que o professor está destinado a fazer; que é fazer o aluno ir além dos muros da escola”, destacou.

Com o segundo lugar, o estudante Pedro Paulo de Campos de Castro, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, contou que pretende realizar o sonho da graduação e cursar Letras ou Psicologia: “Estou muito feliz, não consigo nem expressar”. Já a estudante Rafaela Dário Oliveira, da Escola Estadual Coração de Maria, que foi premiada com o terceiro lugar, afirmou que seu sonho é atuar na área da Matemática: “Com essa conquista o meu sentimento é de gratidão por perceber onde posso chegar!”.

Para o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino, o Concurso é de extrema relevância pois homenageia o legado do poeta Manoel de Barros e, ao mesmo tempo, incentiva os alunos do Ensino Médio a escreverem, a lerem, a trabalharem temas muito ricos. E, complementarmente, incentiva os jovens a ingressarem no Ensino Superior com alguns incentivos, como as bolsas de estudos.

Fundação Manoel de Barros: instituída em 1998, a Fundação Manoel de Barros é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão contribuir com a promoção do desenvolvimento social, científico e tecnológico, por intermédio de parcerias, para construção de uma sociedade justa e igualitária. A FMB desenvolve projetos e ações com amor, respeito, ética, comprometimento, perseverança e solidariedade a fim de melhorar a qualidade de vida da sociedade.

Com informações da ASCOM Fundação Manoel de Barros.

