Misto demite técnico após levar sonora goleada pelo campeonato estadual da Série B

O Misto Esporte Clube anunciou na tarde de ontem (31), o desligamento do técnico Paulo Henrique Cunha no comando. O clube de Três Lagoas, levou uma sonora goleada de 8 a 1 para a Portuguesa no último final de semana, pelo Campeonato Estadual da Série B.

Conforme uma nota enviada à imprensa, o Misto não divulgou o que motivou o desligamento, mas desejou sucesso na continuidade de sua carreira, “Gostaríamos de informar que Paulinho, não faz mais parte do Misto. Desejamos ao técnico uma excelente carreira e toda sorte para novos trabalhos”, finaliza o texto publicado em suas redes sociais.

O Misto de Três Lagoas já tem compromisso marcado para este sábado (4), quando enfrenta o Náutico pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

