‘Brics seguirá sendo um motor de mudanças positivas para nossas nações e para o mundo’, diz Lula

Presidente participou da sessão especial da Primeira Reunião de Sherpas da Presidência Brasileira do Brics, nesta quarta-feira (26/2)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou, na manhã desta quarta-feira (26/2), de sessão especial de Reunião de Sherpas da presidência brasileira do Brics, em Brasília. Os sherpas são enviados dos chefes de estado/governo dos integrantes do Brics, com responsabilidade de conduzir discussões rumo à Cúpula de Líderes, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro.

Lula reforçou que a liderança do Brasil neste ano vai ressaltar o espaço para o diálogo na busca de soluções e propostas, com ênfase no multilateralismo. “A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas. Esses objetivos guiarão o nosso trabalho ao longo deste ano”, adiantou o presidente brasileiro.

Ao destacar a importância e responsabilidade histórica do bloco neste momento, Lula lembrou a chegada da Indonésia como mais recente membro pleno do grupo e afirmou que esta é a primeira vez que o bloco se reúne no Brasil em seu novo formato.

“Neste momento de crise, nossa responsabilidade histórica é buscar soluções construtivas e equilibradas. Ao longo das últimas quatro presidências do G20, sob a liderança da Indonésia, da Índia, do Brasil, e agora da África do Sul, o Brics tem sido central para avanços importantes. O Brics também continuará a ser peça-chave para que os ideais da Agenda 2030, do Acordo de Paris e do Pacto para o Futuro possam ser cumpridos. A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas”, disse Lula.

É a primeira vez que o Brics se reúne no Brasil em seu formato ampliado, com países-membros e parceiros. “É uma satisfação receber a Indonésia como mais recente membro pleno e a todos os demais membros e parceiros”, disse Lula.

SHERPAS – Enviados dos chefes de estado/governo dos integrantes do Brics, os sherpas têm a responsabilidade de conduzir as discussões que vão culminar na Cúpula de Líderes, agendada para 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Além dos representantes de países-membros do Brics (Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã), o encontro na capital brasileira contou com a presença de embaixadores de países parceiros do bloco, casos de Belarus, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

EIXOS – Ao longo de seu discurso, Lula listou os eixos prioritários de discussão durante a presidência brasileira no Brics:

Reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, com reforma das Nações Unidas, inclusive do Conselho de Segurança

Parceria para eliminação de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas

Contribuição para aprimoramento do sistema monetário e financeiro internacional

Atenção aos efeitos da crise climática no planeta

Discussão sobre o papel da inteligência artificial e seus desafios éticos, sociais e econômicos

Aumento da institucionalidade do Brics, para garantir mais eficiência nas decisões e ações com maior impacto global possível

COP 30 E G20 – Lula reforçou o caráter estratégico da COP 30, conferência da ONU sobre mudança do clima, que será realizada em novembro, em Belém (PA), e a importância de dar sequência às discussões realizadas no âmbito do G20, no Rio de Janeiro, no ano passado, na sequência dos debates do bloco, que este ano ocorrerão na África do Sul. “Atuar de forma coordenada pelo sucesso da presidência sul-africana do G20 e da presidência brasileira da COP 30 é defender o futuro compartilhado deste planeta. Teremos uma presidência intensa, que nos conduzirá a uma belíssima cúpula de chefes de Estado e de governo no Rio de Janeiro”, ressaltou o presidente.

OBJETIVOS – O Brics é um agrupamento que serve como foro de articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas. Os objetivos incluem fortalecer a cooperação econômica, política e social entre seus membros, bem como promover um aumento da influência dos países do Sul Global na governança internacional. O grupo busca melhorar a legitimidade, a equidade na participação e a eficiência das instituições globais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e a OMC. Além disso, visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável e promover a inclusão social.Íntegra dp

Com informações da Agência Gov.