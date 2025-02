Casa própria: Capital ganha primeiro condomínio sustentável do Brasil e Douradina mais 50 casas

Realizar o sonho da casa própria e mudar a vida de famílias de baixa renda. Com este objetivo o governador Eduardo Riedel assinou nesta quarta-feira (26) a construção de 164 moradias em Campo Grande, que será o primeiro condomínio popular sustentável do Brasil. Além de mais 50 unidades para o município de Douradina.

O condomínio na Capital contará com instalação de placa solar, projeto de reaproveitamento de água, além de uma proposta de construção sem muro entre as unidades habitacionais. No projeto ainda tem a construção de 15 lojas, em espaços que serão alugados, gerando renda para o condomínio. Ele ficará localizado na Avenida do Cafezais, no bairro Paulo Coelho Machado, região sul da cidade.

“Será um condomínio sustentável, que trará benefícios não apenas na parte ambiental, mas principalmente pela questão econômica. Placas solares, diminui conta de energia, renda para o condomínio através das lojinhas. Também é um trabalho social, este dinheiro aplicado vai reverter para as famílias de baixa renda. Toda esta parceria com único objetivo atender o Brasil real, que são as pessoas que precisam”, afirmou o governador.

Este empreendimento faz parte dos investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em mais uma parceria entre o Governo do Estado, com a União e município.

“É uma pauta de grande relevância para Capital. Já é o terceiro contrato nosso na área de habitação. A parceria traz novas conquistas e soluções neste setor. Em Campo Grande é uma demanda reprimida ao longo de décadas. Fico muito feliz que este empreendimento chega para uma região de extrema vulnerabilidade. A área doada pela prefeitura é em um local que já tem infraestrutura adequada, com asfalto, escolas, creches e equipamento de esporte ao redor”, ponderou a prefeita da Capital, Adriane Lopes.

O Governo do Estado investirá R$ 80 mil por unidade construída no empreendimento, somando um total de R$ 14 milhões. Já o terreno foi doado pela prefeitura municipal (R$ 4,5 milhões). Ao todo o projeto tem aporte de R$ 39,8 milhões.

“É um empreendimento diferente que visa dar condições de sustentabilidade do próprio condomínio para as famílias, que são da faixa 1 que são mais vulneráveis. Neste investimento houve uma contrapartida do Estado de R$ 14 milhões, que tem este olhar especial por ser sustentável”, explicou a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do MS), Maria do Carmo Avesani.

Interior

Já em Douradina serão construídas mais 50 moradias no Residencial Jardim América, por meio dos investimentos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). A obra terá um investimento total de R$ 8,9 milhões, sendo R$ 1,3 (milhões) com recursos próprios do Governo do Estado.

O empreendimento faz parte do Programa Habitacional Popular – Minha Casa Minha Vida – Entidades, que visa atender as necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna à população. O programa funciona por meio da concessão de financiamentos a beneficiários organizados de forma associativa por uma entidade organizadora.

“Estes novos investimentos em habitação fazem parte de uma estratégia extremamente importante ao Estado. Em um momento de crescimento, uma das demandas principais são novas casas. Por isso buscamos diferentes programas e faixas de renda para realizar o sonho da casa própria. Temos que agradecer a parceria com o governo federal e municípios. O foco é avançar nesta área que é uma das nossas principais bandeiras”, destacou o governador.

A prefeita de Douradina, Nair Branti, ressaltou que as novas moradias são um grande presente para cidade. “Existem famílias de Douradina que precisam desta ajuda, assim como carinho e respeito do poder público. Agradeço de coração por este grande investimento para cidade”.