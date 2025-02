Brasil cria 137,3 mil empregos formais em janeiro; indústria lidera contratações

Saldo positivo foi impulsionado por setores da indústria, construção e serviços, enquanto comércio teve redução de vagas.

O Brasil registrou a criação de 137.303 empregos com carteira assinada em janeiro de 2025, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo decorre de 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos no período.

A indústria foi o setor que mais gerou empregos no mês, com um saldo de 70.428 novos postos. Em seguida, a construção civil criou 38.373 vagas, enquanto o setor de serviços adicionou 45.165 empregos. A agropecuária também teve desempenho positivo, com 35.754 contratações líquidas. Por outro lado, o comércio registrou um saldo negativo de 52.417 postos de trabalho, refletindo o impacto das demissões típicas do período pós-festas de fim de ano.

Entre as regiões do país, o Sul liderou a geração de empregos, com 66.712 novas vagas formais, impulsionado principalmente pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Sudeste também apresentou saldo positivo, enquanto o Nordeste foi a única região a registrar uma leve perda de empregos, com redução de 2.671 vagas em janeiro.

O salário médio de admissão no mês foi de R$ 2.251,33, representando um aumento de R$ 89,01 em relação a dezembro de 2024. O resultado de janeiro, embora positivo, foi inferior ao do mesmo mês de 2024, quando foram criadas 173.233 vagas formais.

