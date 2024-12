Brasil teve maior pleito municipal da história, confirma retrospectiva do TSE

Ao apresentar o relatório de avaliação das Eleições Municipais 2024, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ministra Cármen Lúcia comprova que o Brasil teve o maior pleito da história neste ano, com 155,9 milhões de eleitoras e eleitores aptos com mais de 68 mil candidatos eleitos. “Agradeço a cada cidadã e a cada cidadão brasileiro que comparece às seções eleitorais […] e, assim, protagoniza a história democrática do Brasil”, declarou a ministra.

Foram registrados 463.394 pedidos de candidatura para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em 5.569 cidades do país. Foram declarados eleitos 68.806 candidatos, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os prefeitos representam 7,96% do total de eleitos, os vice-prefeitos com igual parcela de 7,96% e os vereadores representam 84,08% dos candidatos eleitos nas Eleições Municipais 2024, excluídos aqueles que foram eleitos e estão subjudice de alguma forma.

Segundo o relatório, o eleitorado de 2024 representa um aumento de cerca de 8 milhões de pessoas em relação a 2020, quando foram 147.918.483. Do total de votantes neste ano, 52,47% (81.806.914) eram mulheres. Esses números excluem os eleitores do Distrito Federal, de Fernando de Noronha e aqueles registrados para votar no exterior, já que o pleito municipal se restringe ao domicílio eleitoral em cidades brasileiras.

Mesmo diante de um cenário atípico, como secas e queimadas, que dificultaram o transporte e a logística em diversas regiões do país. Ainda assim, a Justiça Eleitoral demonstrou resiliência e eficiência garantindo o acesso do eleitor às seções eleitorais. Mais de 500 mil urnas eletrônicas funcionaram em 94.391 locais de votação espalhados pelo Brasil.

A organização do pleito contou com a participação de 1.925.401 mesários, dos quais 994.941 foram voluntários.

Mato Grosso do Sul

Conforme números do TSE, em Mato Grosso do Sul, dos 2.032.487 eleitores aptos a votarem em 2024, 1.546.906 compareceram, um montante de 76,11% do total, enquanto outros 485.581 se abstiveram, ou seja, não compareceram nos dias de votação, no primeiro turno.

Os números representam um aumento de 5.1% com relação ao último pleito municipal realizado no estado, na ocasião, foram 1.932.293 milhões de eleitores aptos, mais de 100 mil a menos que no ano corrente. Além disso o comparecimento também foi menor, 74,88% com 1.446.851 eleitores, quase 2% abaixo percentual de 2024.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais