Bolivianas e argentina são presas com drogas coladas no corpo na BR-262, em Miranda

Nesta madrugada (27), duas mulheres bolivianas e uma argentina foram detidas na BR-262, em Miranda, transportando cocaína e pasta base coladas ao corpo, em um ônibus de viagem com destino a São Paulo.

O trio foi abordado na rodovia pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Uma das envolvidas é menor de idade e estava com um bebê de colo.

A policia efetuou a prisão das mulheres que, ao todo, carregavam 30kg de drogas. Elas foram encaminhadas até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado como tráfico de drogas.

