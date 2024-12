Servente é esfaqueado no tórax durante briga de colegas de trabalho, em Dourados

Na noite desta quinta-feira (26), trabalhador é esfaqueado no tórax durante uma briga em obra. O caso aconteceu na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que estava na obra no inicio da noite, quando outros dois colegas de trabalho começaram a brigar. No meio dos acontecimentos, a vitima foi esfaqueada no tórax.

O cabo da faca usada para o crime foi apreendido pela polícia e a vitima foi encaminhado para o hospital, em estado de saúde grave.

O servente chegou a comentar o nome de um dos autores do crime com a Policia, revelando que o conhecia como Wellington, mas que não sabia onde este morava.

