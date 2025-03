Brasil assina acordo comercial com o Japão para fortalecimento da aviação

Os laços comerciais entre Brasil e Japão foram ampliados nesta quarta-feira (26) com a assinatura de um acordo que garantirá a aquisição de até 20 aeronaves da Embraer pela companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA). O compromisso foi oficializado durante o Fórum Empresarial Brasil-Japão, realizado em Tóquio, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e de representantes da fabricante brasileira de aeronaves.

A negociação, avaliada em aproximadamente R$ 9,2 bilhões, reflete a alta demanda de passageiros no Japão, a confiabilidade da indústria aeronáutica brasileira e o plano estratégico de renovação da frota da ANA. O contrato prevê a compra inicial de 20 jatos comerciais do modelo E190-E2, com opção para mais cinco aeronaves. As primeiras unidades serão entregues a partir de 2028.

Durante o evento, o presidente Lula destacou a relevância do acordo para a indústria brasileira e elogiou a qualidade dos jatos da Embraer. “A Embraer se tornou a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e tem um mercado importante aqui no Japão. Posso dizer ao primeiro-ministro Ishiba que os aviões da Embraer são de altíssima qualidade. Quem compra 20 pode comprar ainda mais, e quem sabe, no futuro, todas as empresas japonesas possam voar com aeronaves da Embraer”, afirmou.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou a importância da parceria para o desenvolvimento da aviação brasileira e mencionou o impacto positivo na geração de empregos qualificados. “Essa aquisição representa quase R$ 10 bilhões em investimentos na Embraer, consolidando a posição do Brasil no mercado global. Além disso, o governo está focado na capacitação da mão de obra brasileira para atender à crescente demanda do setor”, disse.

Costa Filho também anunciou a revisão de um acordo de cooperação sobre transportes aéreos assinado na década de 1960. “Iniciamos as tratativas para modernizar esse acordo, que não era revisado há 40 anos. O objetivo é reduzir burocracias e criar um novo ambiente regulatório que facilite a operação de companhias aéreas japonesas no Brasil”, explicou.

O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, comemorou a parceria e destacou a importância do contrato para a expansão da empresa no mercado internacional. “A ANA é a maior companhia aérea do Japão e possui uma forte reputação no setor. A escolha pelos jatos da Embraer reforça a qualidade do nosso produto e fortalece nossas perspectivas de entrada em outras companhias aéreas internacionais”, afirmou.

Atualmente, a Embraer opera no Japão com uma frota de 48 jatos comerciais E-Jets E1, sendo 32 em serviço pela Japan Airlines (J-Air) e 16 pela Fuji Dream Airlines (FDA). Os modelos da fabricante brasileira lideram o segmento de aeronaves com até 150 assentos no mercado japonês, conectando mais de 30 cidades do país.

Parceria comercial duradoura

Em 2025, Brasil e Japão celebraram 130 anos de relações diplomáticas, marcadas por acordos bilaterais e constante diálogo para ampliação das parcerias comerciais. O Brasil é o maior parceiro comercial do Japão na América Latina, com um fluxo de comércio bilateral que alcançou US$ 11 bilhões em 2024. O país asiático figurou como o 11º destino das exportações brasileiras, totalizando US$ 5,5 bilhões, e como a 10ª origem das importações, com US$ 5,4 bilhões em produtos japoneses adquiridos pelo Brasil.

Por Ministério de Portos e Aeroportos

