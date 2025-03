Homem é preso em flagrante empinando moto na frente de viatura da polícia

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 25 anos foi preso em flagrante após ser flagrado empinando uma moto na frente de uma viatura da polícia e realizar manobras perigosas em uma rua da cidade de Bataguassu.

O caso ocorreu por volta das 10h, na esquina das ruas Ponta Porã e Maracaju e segundo a polícia, o homem estava colocando em risco a integridade de outras pessoas.

No Boletim de Ocorrência, consta que o indivíduo empinou a moto por três vezes na frente dos policiais e foi alcançado e preso logo em seguida.

O delegado de polícia compareceu ao local e determinou que o indivíduo fosse levado à 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu.

O homem poderá responder por crimes relacionados ao trânsito e desacato à autoridade. A prisão foi realizada pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar.

O caso segue sob investigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.