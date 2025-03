Campo Grande será sede da COP sobre Espécies Migratórias em 2026

Nesta quarta-feira (26), foi anunciado que o Brasil sediará a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP-15) da Convenção que acontecerá em Campo Grande de 23 a 29 de março de 2026.

O anúncia foi feito pelo governo brasileiro e o Secretariado da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres ( CMS, na sigla em inglês).

O evento reunirá governos, cientistas, povos indígenas e comunidades tradicionais e sociedade civil de todo o mundo para enfrentar os desafios urgentes de conservação que acometem as milhares de espécies de animais silvestres que cruzam fronteiras internacionais. O Estado de Mato Grosso do Sul, abriga 3/4 do Pantanal, um dos biomas mais ameaçados por perda de habitat no Brasil.

“Sediar a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias em Campo Grande reforça o compromisso do Brasil com a proteção da biodiversidade por meio da preservação da fauna silvestre migratória. O Pantanal, um dos biomas mais ricos e vibrantes do mundo, será o cenário ideal para esse diálogo internacional sobre conservação e desenvolvimento sustentável”, destacou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. “É uma grande honra receber essa conferência e estamos determinados a avançar em políticas eficazes para garantir que as futuras gerações usufruam das belezas e imensa diversidade dessa parte tão fascinante da natureza. Nessa conjuntura de instabilidade no multilateralismo, reforço o firme intuito do Brasil de tecer um futuro sustentável, justo e inclusivo, e conclamo a todos a tornar a COP-15 no Pantanal um evento exitoso.”

Parte da CMS desde 2015, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Inúmeras espécies de animais migratórios dependem dos habitats do país para sua sobrevivência, o que inclui reprodução, alimentação e locais de parada em seus trajetos. Os seis biomas brasileiros abrigam biodiversidade extraordinária, formada por animais migratórios como a onça-pintada, o morcego-de-cauda-livre-mexicano e o falcão-peregrino. Além disso, o Brasil apresenta notável diversidade de espécies migratórias, incluindo tubarões, arraias, peixes migratórios de água doce, tartarugas, inúmeras famílias de espécies de pássaros, morcegos, bem como pequenos cetáceos, baleias e outros mamíferos marinhos.

A participação em acordos internacionais e a existência de uma legislação nacional rigorosa fizeram com que o Brasil avançasse na proteção da biodiversidade migratória. As espécies mais ameaçadas de extinção (listadas no Anexo I da Convenção) se beneficiam da extensa rede de conservação constituída pelo país, enquanto área de ocorrência dessas espécies, e da cooperação regional estabelecida sob a estrutura da CMS.

“Animais migratórios conectam o planeta, cruzando continentes, oceanos e céus em jornadas incríveis a cada ano, mas enfrentam pressões sem precedentes. A COP15 da CMS em Campo Grande é uma oportunidade para fortalecer a cooperação internacional e adotar medidas transformadoras que garantirão o futuro das espécies migratórias e seus ecossistemas vitais”, afirmou Amy Fraenkel, Secretária Executiva do CMS.

De antílopes a peixes, baleias a elefantes, morcegos a pássaros e até borboletas, as espécies migratórias atravessam grandes distâncias e ecossistemas, desempenhando papel crucial na manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. Também são indicadores de saúde ambiental e essenciais para o funcionamento de seus habitats.

Além disso, apoiam direta ou indiretamente a prestação de importantes serviços ecossistêmicos como polinização, dispersão de sementes, controle de pragas e doenças e ciclagem de nutrientes, que dão suporte à resiliência e produtividade geral dos ecossistemas. Fornecem, ainda, benefícios econômicos aos povos indígenas e comunidades tradicionais, viabilizando o ecoturismo e a produção de alimentos e equilibrando sua contribuição crucial para a preservação desses animais e seus habitats.

Mas de acordo com o relatório “O Estado das Espécies Migratórias do Mundo” ( State of the World’s Migratory Species) , lançado em 2024 durante a COP14 da CMS, o risco de extinção para espécies migratórias aumenta globalmente devido à atividade humana, o que evidencia a urgência do aprimoramento e fortalecimento dos esforços de conservação entre os países. O estudo identificou que as duas maiores ameaças às espécies migratórias são a superexploração e a perda de habitats, quadro agravado pela mudança do clima, pela poluição e pela introdução de espécies exóticas invasoras. Vale destacar que 399 espécies reconhecidamente migratórias ainda não foram listadas nos Anexos da Convenção e, portanto, não contam com medidas de conservação coordenadas.

O que esperar da COP15 das Espécies Migratórias?

Durante as negociações, que se estenderão por uma semana, espera-se que a Conferência das Partes das Espécies Migratórias discuta:

Compromissos e declarações políticas de alto nível – A adoção de declarações ministeriais para reafirmar o compromisso global com a conservação de espécies migratórias.

Fortalecimento da conservação global e coordenada para espécies migratórias – Revisão e aprovação de propostas dos países para adicionar espécies em risco às listas da CMS.

Implementação de ações de conservação direcionadas – Promoção de novas ações para lidar com as ameaças mais urgentes às espécies migratórias.

Combate à captura ilegal e enfrentamento da superexploração de espécies e seus habitats – Fortalecimento de medidas para prevenir a caça e comércio ilegais, a captura acidental e a destruição de habitats.

Melhora da conectividade ecológica – Iniciativas para proteger corredores e habitats migratórios vitais.

Impulsionamento do Plano Estratégico de Samarcanda (2024–2032) – Avaliação do progresso e definição do caminho a ser seguido na próxima década de ação.

Ampliação da conservação específica de espécies – Expansão de medidas-chave, incluindo a Iniciativa da CMS para a Conservação da Onça-Pintada (“ CMS Jaguar Initiative” ) , para proteger espécies simbólicas e em risco.

Enfrentamento dos desafios globais que afetam as espécies migratórias – Combate à mudança do clima, perda de habitats, propagação de espécies exóticas invasoras, ameaças à saúde da vida silvestre e aos impactos da poluição e da infraestrutura de energia renovável sobre as espécies migratórias.

Promoção da cooperação global – Fortalecimento das sinergias com outros acordos ambientais multilaterais, como a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), a Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar), e o estímulo da integração entre conservação e meios de subsistência sustentáveis.

Sobre a Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS)

A Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS, na sigla em inglês) é um tratado ambiental das Nações Unidas que fornece uma plataforma global para a conservação e uso sustentável de animais migratórios e seus habitats. Reúne governos e especialistas em vida silvestre para abordar as necessidades de conservação de espécies migratórias terrestres, aquáticas e aviárias e seus habitats ao redor do mundo. Desde que a Convenção entrou em vigor, em 1979, 133 países da África, América Central e do Sul, Ásia, Europa e Oceania aderiram.

