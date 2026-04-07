Setor hoteleira: Guns N’ Roses e Expogrande movimentam 90% das reservas em hotéis de Campo Grande

A programação dos eventos atraem milhares de visitantes que movimentam o comércio, turismo e serviços

Nesta semana, Campo Grande será palco de dois grandes eventos que prometem impulsionar a economia local. Pela primeira vez, a Capital recebe a lendária banda de rock Guns N’ Roses para um show histórico no Autódromo, na próxima quinta-feira (9). Mesmo dia em que ocorre, oficialmente, a abertura da 89ª edição da Expogrande que se estende até o dia 19 de abril.

Somente para o show internacional de rock, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, com público de fãs de todo o Brasil. A banda, conhecida mundialmente, contará com integrantes clássicos como Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o que aumenta ainda mais a expectativa.

O impacto dos eventos já é sentido na rede hoteleira da Capital. Segundo Samuel Iscarramuça, supervisor do Hotel Accordes, localizado nas proximidades do autódromo, a ocupação atingiu níveis máximos dias antes do show. “Estamos lotados desde a semana passada. Cerca de 90% das reservas são de pessoas que vêm exclusivamente para o evento”, explica.

De acordo com ele, a maior parte dos hóspedes vem de cidades como Ponta Porã e do Paraguai, evidenciando o alcance internacional do show. “A procura começou ainda no ano passado, logo após a divulgação da data”, afirma. Com diárias em torno de R$ 308, a expectativa é de faturamento expressivo durante o período.

Entre os fãs está Brenda Nogueira, moradora de Corumbá (MS). Para ela, assistir ao show é a realização de um sonho de infância. “Ir ao show deles é algo que eu sempre quis, mas nunca pude. Cresci ouvindo o Guns dentro de casa, por influência do meu pai”, afirma a estudante.

Brenda conta que começou a se planejar para o evento logo após o anúncio, em dezembro de 2025. “Quando eu e meu pai ficamos sabendo, já começamos a pensar em como faríamos para ir ao show: hotel, passagem e ingressos”, relata. Ao todo, ela e o pai, Antônio Nogueira, estimam gastar cerca de R$ 1.000, valor que não inclui outros passeios e atividades na cidade.

Além do entretenimento, os eventos geram forte impacto econômico em diversos setores. A alta demanda por hospedagem beneficia hotéis e pousadas, enquanto bares, restaurantes e serviços de transporte, como aplicativos de corridas e táxis, registram aumento significativo no movimento. O comércio local também é impulsionado, especialmente em áreas como vestuário.

Feira Agropecuária

Com abertura oficial nesta quinta-feira (9), a Expogrande é outro relevante evento em destaque. Tradicional feira agropecuária também atrai milhares de visitantes, especialmente para os shows nacionais.

A contadora Daianny Brandão, se organizou há alguns meses para apresentação do cantor Luan Santana, no dia 19/04 . “É a oportunidade que temos de assistir ao show dele, então a gente se planeja, economiza de um lado para poder investir nisso”, afirma. Ela destaca que participar da feira exige organização financeira, já que também não mora na Capital. “Não é a primeira vez que venho à Expogrande. Sempre é preciso planejar hospedagem, ingresso e alimentação, porque, sem cuidado, pode acabar virando dívida”, relata.

Com a realização simultânea de grandes atrações musicais e eventos tradicionais, Campo Grande vive um período de aquecimento econômico, consolidando-se como um importante polo de entretenimento e turismo na região Centro-Oeste.

Por Ian Netto