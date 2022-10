Em prédio histórico bar é ponto de encontro do Campão

Durante os oito dias da 2ª edição do Festival Campão Cultural, o Ponto Bar, localizado na região da Esplanada Ferroviária, na Rua Dr. Temístocles, 103, abre suas portas às 18 horas, para receber o esquenta oficial da programação que movimenta a Capital e também o interior de Mato Grosso do Sul durante os dias 8 a 15 de outubro.

Para estes dias de festival, o espaço vai trabalhar com uma promoção de happy hour, na qual você compra uma long neck e ganha outra.

O projeto do Ponto Bar foi totalmente inspirado na arquitetura histórica do local: está sediado em uma casa com cerca de 102 anos de existência. Com uma imponente fachada, que foi restaurada, respeitando as características originais, é logo na entrada do espaço que está o elemento inspirador dos proprietários, o ladrilho hidráulico original no piso serviu de inspiração para a arquitetura do estabelecimento.

“Encontramos esse espaço e de cara nos apaixonamos pelo piso. Ele carrega esse conceito que nós quisemos estender para todo o bar, de respeito à diversidade, à história, à arquitetura e à arte. Trabalhamos com o mesmo conceito do ladrilho no nosso mural externo, assinado pela artista Letícia Maidana. As cores predominantes no piso, vermelho, preto e branco, estão em todo o bar”, explica Thallyson Perez, proprietário.

O projeto de restauro do prédio histórico foi assinado pelos arquitetos Leonardo Santana e Fabrício Bergamasco. De acordo com a proprietária do local, a senhora Salma Salomão, o espaço onde hoje funciona o Ponto Bar era, há muitos anos, a casa de seu avô, o senhor Salomão Miguel Saigali. “Isso daqui é da época em que nem existia a [avenida] Noroeste ainda, da fundação de Campo Grande mesmo”, afirma.

A arte também está presente em outros ambientes do Ponto Bar. Nos banheiros, o muralista Léo Bueno deixou sua marca. Outros artistas locais têm suas obras dispostas no painel de lambe-lambe do bar, como é o caso de Igor Pena. No corredor que dá acesso ao banheiro, uma das paredes chama atenção e traz uma arte que remete à um metrô, de autoria de Renato Oliveira.

“Temos muitas novidades sendo preparadas para os próximos dias e queremos sempre oferecer um ambiente acolhedor ao nosso público. Por isso, nosso espaço será atualizado com a assinatura de novos artistas nas paredes do espaço, novo cardápio assinado pela nossa chef Fernanda Vale e novos drinks”, finaliza Perez.