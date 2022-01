Eleições 2022: Bolsonaro quer oficializar pré-candidatura ainda em janeiro

O presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, anunciou aos correligionários que marcou a convenção da sigla para 29 de janeiro. Esta é a data programada para a oficialização da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.

Segundo apuração do Poder360, a convocação foi distribuída a congressistas e dirigentes do partido nesta quarta-feira (19). Os aliados de Bolsonaro, liderados por Valdemar Costa Neto, reuniram-se nesta semana no Palácio do Planalto para discutir estratégias de posicionamento e alianças estaduais a fim de viabilizar a reeleição.

O cacique do PL coordena a campanha. O chefe da Casa Civil Ciro Nogueira lista as principais ações dos últimos 3 anos e as propostas mais promissoras. O senador Flávio Bolsonaro também compõe o time, com as já praticadas articulações internas no Congresso Nacional. O ministro Fábio Faria (Comunicações) coordena a Secretaria de Comunicação e o relacionamento com a mídia.

(Com informações Poder360)