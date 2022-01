Campo Grande investe em novos editais, ônibus City Tour e turismo ciclístico

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) planeja passos para injeção econômica na Cultura e o Turismo de Campo Grande em 2022. A intenção para este ano é dobrar os valores investidos em todos os editais abertos pela Sectur, inclusive os editais do Fmic (Fundo Municipal de Investimentos Culturais) e Fomteatro (Programa de Fomento ao Teatro).

Os passeios com City Tour foi palco de grandes projetos em 2021 como o ”City Tour Descubra Campo Grande”, que em oito edições permitiu que crianças carentes conhecessem a história da cidade onde moram. Sendo assim, a secretaria acredita que em 2022 o ônibus deve ser ainda mais usado, visto que um novo veículo está previsto para ser entregue, mais interativo, tecnológico e acessível.

Previsto como meta da Prefeitura, a Rota do Turismo Ciclístico de Rochedinho – distrito de CG – também deve ser ativada no primeiro semestre deste ano, em parceria com o Firebikers. A Sectur lançará mais um edital, o Festival Reviva Campo Grande, previsto para ocorrer em maio, com o valor de R$ 4 milhões.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande está sendo reformado e o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) também passará por revitalização. Espera-se que o espaço conte com estrutura moderna, tecnológica, para que seja possível encantar os turistas que querem saber mais da Capital. Outros três CAT’s devem ser inaugurados nos três maiores shoppings da cidade, em parceria com a instituição Campo Grande Destination.

(Com informações da assessoria)