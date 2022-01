Fifa inicia venda de ingressos para Copa do Mundo do Catar

A Fifa deu início à venda de ingressos online para a Copa do Mundo do Catar 2022 nesta quarta-feira (19). O Mundial está programado para ocorrer de 21 de novembro e 18 de dezembro. Segundo a entidade, esta etapa de vendas – em que os torcedores manifestam quais ingressos desejam adquirir – vai até às 7h (horário de Brasília) de 8 de fevereiro. Um mês depois, em 8 de março, quem solicitou o ingresso receberá a confirmação se seus pedidos de compra de bilhetes foram aceitos (inteira ou parcialmente) ou rejeitados.

Nesta primeira fase de vendas, não há prioridade por ordem de solicitações: um interessado que preencher a lista ainda hoje terá as mesmas chances de ter o pedido atendido, assim como outro torcedor que deixar para o último dia. Nos casos em que a demanda por ingressos for maior do que a quantidade destinada a um determinado grupo – seja ele de moradores locais ou torcedores que vivem fora do Catar – haverá sorteio para definir quem fica com os bilhetes. Aliás, residentes do país sede da Copa do Mundo terão acesso a um preço especial, a partir de 10 euros (aproximadamente R$ 60), para ingressos da fase de grupos. Já para estrangeiros, os mesmos bilhetes saem a 61 euros (R$ 378).

Ao realizar o pedido online, o torcedor terá algumas opções na hora de escolher quais partidas pretende assistir. Ele pode escolher jogos individualmente, ou optar por todas as partidas de uma determinada seleção. Existe também a opção de ir a quatro estádios diferentes em dias consecutivos, aproveitando-se da curta distância entre eles. Há ingressos destinados a pessoas com deficiência, com instalações com foco em acessibilidade.

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022

Vale lembrar que o sorteio para definir os grupos da Copa do Mundo só acontecerá no dia 1º de abril. Após a definição das chaves, haverá uma nova etapa de vendas, que oferecerá a possibilidade de o torcedor se juntar a outros conterrâneos na torcida por seu país e também uma chance para compra de ingressos de acordo com o caminho que a seleção cruzar nas fases decisivas.

Nas primeiras fases da Copa, será permitido que o fã assista a mais de uma partida no mesmo dia, também por conta da curta distância entre as arenas. Haverá um limite de compra de seis ingressos por jogo e sessenta ingressos ao longo da competição.

A seleção brasileira confirmou a classificação para a Copa do Catar em novembro do ano passado. Mesmo assim, vai completar os jogos das últimas três rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O primeiro deles será contra o Equador, no próximo dia 27, no estádio Casa Blanca, em Quito; e o segundo contra o Paraguai, no dia 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

(Agência Brasil)