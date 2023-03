Alta inflação e juros afetam confiança do comércio, diz ICEC

O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) apresentou a terceira queda consecutiva em fevereiro, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A inflação alta, juros elevados e retração no consumo são apontados como fatores que afetaram o otimismo dos empresários, em Campo Grande.

Embora ainda esteja na zona positiva acima de 100 pontos, o ICEC fechou fevereiro em 123,4 pontos, frente a 131,5 em janeiro.

A confiança é menor entre os comerciantes da área de duráveis. Comparando com fevereiro do ano anterior, a confiança na economia do país, a avaliação das condições do setor e da economia e a redução dos investimentos foram os aspectos que tiveram maior retração. O indicador de contratações teve queda de 5%.