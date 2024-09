Bolsonaro passa mal e recebe atendimento médico em São Paulo antes de ato na Avenida Paulista

Na manhã deste sábado (7), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar sintomas de uma gripe forte e perder a voz. Bolsonaro deixou a unidade de saúde antes do meio-dia e seguiu para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde está hospedado. A indisposição ocorreu no mesmo dia em que o ex-presidente planeja participar de um ato de protesto na Avenida Paulista, organizado por seus aliados em comemoração ao 7 de Setembro.

Segundo informações, Bolsonaro sentiu-se mal pela manhã e decidiu procurar atendimento médico. Apesar do contratempo, ele manteve sua agenda e pretende comparecer ao evento programado para as 14h na principal avenida de São Paulo. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-presidente convocou apoiadores a se juntarem ao protesto, direcionado principalmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

No vídeo, Bolsonaro enfatizou seu apelo aos seguidores para não participarem das celebrações oficiais do 7 de Setembro, promovidas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Logo mais, às 14 horas, estarei na Paulista participando de um grande ato em defesa da nossa liberdade”, afirmou Bolsonaro. “Eu peço que não compareçam a nenhum ato cívico patrocinado por esse governo federal, que não tem qualquer compromisso com a nossa liberdade.”

A presença de Bolsonaro no ato deste sábado é vista como um movimento para manter sua base mobilizada e reforçar suas críticas ao governo atual e ao STF. A expectativa é que o evento reúna apoiadores em um momento de tensão política, marcado por confrontos retóricos entre os antigos e atuais ocupantes do Palácio do Planalto.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais