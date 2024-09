Durante desfile de 7 de setembro, governador Riedel reforçou tradição e referências

O desfile cívico-militar de 7 de setembro em Campo Grande juntou multidão nas ruas do Centro da Capital. O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), foi responsável por hastear a bandeira brasileira, enquanto o General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, do CMO (Comando Militar do Oeste) hasteou a de MS. A prefeita Adriane Lopes (PP) hasteou a bandeira de Campo Grande.

Após acompanhar os desfiles das entidades, órgãos e escolas estaduais, o governador Eduardo Riedel destacou a relevância histórica e das tradições nesses 202 anos de Independência do Brasil. “É importante a gente celebrar e não perder as referências. Temos que proporcionar para as nossas crianças, aos cidadãos um pouquinho da nossa trajetória até aqui”, ressaltou ele.

A situação ambiental foi abordada pelo governador, que pela primeira vez não colocou aviões para realizar manobras no céu e destacou a parceria com a indústria de celulose no combate aos incêndios florestais. “É um ano diferente, sem aeronaves. O Estado deu prioridade a deixar as aeronaves em operação do que trazer para o desfile. A gente tem incêndios não só no Pantanal, mas também em regiões como do município de Inocência, por isso todas as forças do Estado nesse trabalho, que não está sendo só público. Tem privado também, como as empresas de celulose disponibilizando aeronaves para nos dar apoio”, detalhou Riedel.

No palanque, também esteve a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, além do presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Gerson Claro (PP), o deputado estadual Lídio Lopes (Patriota), deputado federal Luiz Ovando (PP) e secretários de governo.

Com Thays Schneider