Érika Cheres Zoaga conquista prata no judô paralímpico e celebra primeira medalha em Jogos Paralímpicos

A atleta paralímpica Érika Cheres Zoaga, de 36 anos, garantiu a medalha de prata no judô na categoria +70kg, classe J1 (cegos totais), nos Jogos Paralímpicos neste sábado (7). Natural de Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul, Érika enfrentou a ucraniana Harnyk Anastassia na final, sendo derrotada por ippon, golpe que equivale a um nocaute e garante a pontuação máxima na modalidade. Esta é a primeira medalha de Érika nos Jogos Paralímpicos e a 80ª conquista para o time brasileiro.

Durante o torneio, Érika demonstrou grande habilidade e superação, conquistando vitórias importantes sobre Danitza Yoccelin Sanabria Alcalá, da Venezuela, e Nazan Akin Gunes, da Turquia. Embora tenha nascido em Mato Grosso do Sul, a atleta treina atualmente no Instituto Reação, em Cuiabá, e recebe apoio do estado de Mato Grosso.

Além de Érika, outros atletas do estado também competiram na manhã deste sábado nas Paraolimpíadas de Paris. Débora Benevides e Fernando Rufino disputaram a final da paracanoagem individual 200 metros, nas categorias VL2 feminina e KL2 masculina, respectivamente, ambos conquistando o 5º lugar em suas provas.

Com olhar voltado para o futuro, Érika se mostrou otimista em suas redes sociais, afirmando que “Los Angeles está logo ali”, em referência à cidade que sediará as próximas competições paralímpicas. A conquista de Érika é um marco importante para o judô paralímpico brasileiro e reflete o esforço e a dedicação da atleta em superar barreiras e alcançar o pódio internacional.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais