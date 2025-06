Alexandre de Moraes vota por condenação de acusado de liderar acampamento golpista em Brasília

Ministro do STF propôs pena de 14 anos de prisão e multa milionária a Diego Dias Ventura pelos atos de 8 de janeiro de 2023

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (20) pela condenação de Diego Dias Ventura a 14 anos de prisão por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com o voto, Moraes considerou que Diego atuou como um dos principais responsáveis pela logística do acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército, além de participar diretamente dos atos criminosos na Praça dos Três Poderes. O ministro também estipulou que o réu deve pagar R$ 30 milhões em indenização por danos ao patrimônio público, valor que será dividido com outros condenados.

“O réu Diego Dias Ventura, após regular investigação, teve seu aparelho celular apreendido, sendo possível extrair conteúdos de mensagens e áudios compartilhados em diversos grupos de WhatsApp, nos quais atuava na coordenação da logística do acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, promovia arrecadação de recursos financeiros e articulava ações entre os participantes”, afirmou Moraes.

O julgamento acontece no plenário virtual da Primeira Turma do STF e segue aberto até a próxima segunda-feira (30). Ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

Diego chegou a ser preso no ano passado, mas obteve o direito de responder ao processo em liberdade. Na defesa apresentada ao Supremo, os advogados do acusado pediram a absolvição, alegando que não há provas suficientes que comprovem participação nos atos de violência. Segundo eles, Diego teria apenas participado de uma “manifestação pacífica em Brasília”.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram