Domingo promete ser nublado em grande parte do Estado

Nublado, o domingo (19), segue quente com possibilidade de chuvas em regiões isoladas do Estado, como o Pantanal e o Sudoeste, podem ser mais fortes.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que, na Capital, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de até 26°C. Em Ponta Porã, mínima de 20°C e máxima de 27°C. No leste e no Bolsão, a temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C.

Na parte Norte do Estado, Coxim e Camapuã terão mínima de 21°C e a máxima atinge 28°C. Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 23°C e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, também no Pantanal, a temperatura mínima deve ser de 22°C e a máxima de 30°C.

