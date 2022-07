Bolsonaro lembra de “Garapeiro do MS” em live da semana

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), às quinta- feiras faz LIVES com temas da semana e ontem (30), ele que esteve no MS e durante sua visita a Capital Morena e dentre os temas abordados ele citou o vendedor de garapa e chegou a lamentar não ter conseguido retornar para provar.

Durante o trajeto da “motociata” havia um vendedor informal de garapa que estava no local aonde o presidente passaria de moto, e com uma cartolina, sugeriu ao presidente provasse a garapa. Na LIVE o presidente ao citar os empregos informais, lembrou do homem do MS.

O vendedor de garapa teve que vender o caminhão na época da pandemia devido a alta dos combustíveis e por sobreviver de fretes, precisou partir para um novo negócio o que resultou na venda das garapas.

Dentre os temas abordados o presidente no relatório semanal, ele cobrou os governador do Norte e Nordeste a aderirem a baixa dos combustíveis, falou sobre sua ida a Baia nesta sexta-feira (1), e também defendeu a queda de número de homicídios defendendo o armamento no país.