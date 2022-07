“Crime aconteceu entre ontem e hoje”, revela delegado sobre cadáver dentro do porta-malas

O 2º Departamento de Polícia Civil de Campo grande ficou responsável pelo caso de uma pessoa encontrada morta carbonizada, dentro de um veículo Ford Ka, na manhã desta sexta-feira (1º), em uma estrada vicinal do bairro Santa Luzia, região norte da Capital.

O cadáver que estava dentro do porta malas foi localizado por um morador, que denunciou as informações para a Polícia Civil, o qual transferiu o caso para os oficiais do 2º DP sobre orientação do delegado Gustavo Henrique Barros.

Segundo Gustavo, o crime acontecer entre as 20h da noite de quinta-feira (30) e a manha desta sexta. A vítima não foi identificada e a polícia está montando um inquérito com as breves informações a respeito do caso. A Perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) da Capital.

Com informações do repórter Willian Leite