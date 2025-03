Bolsonaro lança Gianni Nogueira pré-candidata ao Senado pelo PL

Anúncio foi feito em live durante encontro do partido em Dourados

Em evento do PL e PL Mulher organizado pela vice–prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, no hotel Bahamas, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma breve participação por vídeo chamada, que agitou o público que participava do evento e deu novas perspectivas aos rumos políticos e tratativas em 2026, anunciando a vaga do Senado para uma mulher de Mato Grosso do Sul. “Uma boa bancada de federais. Se não for possível, dois, uma senadora”, alegou.

O evento das mulheres do PL de Dourados foi organizado pelo movimento da direita da região para celebrarmos o Dia da Mulher, “celebrarmos essas mulheres que, no ano passado, tiveram coragem de se candidatar, que venceram eleições, mulheres que querem trabalhar para reconstruir o nosso Brasil”, destacou a vice, Gianni Nogueira.

Em suas redes sociais, Gianni se declara pré-candidata e um nome de confiança do ex-presidente, defendendo a experiência de Jair Bolsonaro. “Ao longo de sua gestão, pudemos observar as dificuldades enfrentadas por ele, especialmente por não contar com o apoio necessário do Senado para implementar mudanças importantes para o Brasil. Também vimos muitos senadores utilizarem seu nome e, em alguns casos, traírem sua confiança em Brasília. Por isso, em 2026, é essencial a construção de nomes em quem o Presidente confia plenamente, para ocupar uma das vagas no Senado.

“Ano que vem temos duas vagas no Senado, se vocês concordarem uma vaga eu fecho agora”, falou Bolsonaro durante a mensagem. Com o apoio dos presentes no encontro, o ex-presidente declarou: “Da minha parte, está fechado, será para uma mulher de Mato Grosso do Sul […] quem sou eu ou o Rodolfo Nogueira [marido de Gianni], para não concordar. O nosso vai ter muito sucesso em Mato Grosso do Sul”.

O ex-presidente destacou que quer fazer o Senado ‘crescer’ e buscar harmonia. “A direita é mais que um partido, é uma ideia. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu cuido do destino do nosso Brasil”.

Por sua vez, a vice-prefeita de Dourados destacou o papel crucial do senador ao garantir o equilíbrio entre os três poderes, mas quer pôr um “freio de arrumação” no Supremo Tribunal Federal. “Recebo essa missão com alegria e determinação, pois o que não me falta é força de vontade para lutar por Mato Grosso do Sul e pelo nosso Brasil. Com o apoio de Bolsonaro, anuncio minha pré–candidatura ao Senado pelo Mato Grosso do Sul”.

Por Carol Chaves

