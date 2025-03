Homem é preso após agredir e ameaçar mulher com machado em Dourados

Na tarde de ontem (14), um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar Força Tática após agredir fisicamente uma mulher de 37 anos e ameaçá-la com um machado em sua casa, localizada na Aldeia Bororó, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande.

O caso aconteceu por volta das 17h50, quando o homem invadiu a residência da vítima, deu um soco em seu olho esquerdo e a ameaçou de morte com o machado, caso ela não se entregasse. A mulher conseguiu fugir, mas o agressor ainda lançou um tijolo em sua direção, que quase atingiu uma criança de dois anos e sua mãe, vizinhas da vítima.

Segundo o site local, a liderança da aldeia foi acionada e entregou o homem à Polícia Militar. Durante o depoimento, o suspeito negou as acusações e afirmou que havia ido cobrar um aluguel devido pela vítima. Apesar disso, ele foi autuado por lesão corporal e permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.

