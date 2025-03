Governo federal anuncia mais de R$ 800 milhões para aeroportos de Mato Grosso do Sul

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (14) um pacote de investimentos de mais de R$ 800 milhões para aeroportos de Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Bonito. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante a entrega oficial da nova pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, a 251 km da de Campo Grande.

O evento contou com a presença das ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas), além de autoridades estaduais e municipais. O primeiro ato foi o descerramento da placa que marcou a inauguração da nova pista, construída com investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. A pista já está homologada para receber aeronaves de grande porte, como a usada pela Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar a comitiva ministerial.

Após a entrega da pista, o ministro Silvio Costa Filho e a ministra Simone Tebet assinaram a ordem de serviço para a construção do terminal de passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. O governador Eduardo Riedel (PSDB) confirmou que a licitação da obra já foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial do Estado (DOE).

O novo terminal terá cerca de 3 mil metros quadrados e contará com infraestrutura moderna, incluindo lanchonete e lojas comerciais. Além disso, serão construídas outras edificações, como:

– Terminal de embarque e desembarque – 2.655,37 m²;

– Central de Utilidades – 183,47 m²;

– Depósito de Resíduos Sólidos – 54,96 m²;

– Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação Aeronáutica – 96,73 m²;

– Seção de Combate a Incêndios – 368,11 m²;

O valor total estimado para a construção do terminal é de R$ 38,9 milhões.

Silvio Costa Filho destacou que o próximo desafio será garantir novos voos comerciais para Dourados. Segundo o ministro, o governo federal pretende dialogar com empresas como Azul e Latam para ampliar a oferta de voos na cidade. “Vamos realizar uma reunião com a bancada no Congresso e com o governador para tratar diretamente com as companhias aéreas e viabilizar esses voos”, afirmou.

Durante o evento, o ministro destacou que o governo federal está promovendo o maior volume de investimentos na história da aviação em Mato Grosso do Sul. Nos próximos meses, devem ser anunciados mais R$ 600 milhões em investimentos para os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, totalizando quase R$ 800 milhões em recursos.

“Isso deixará o aeroporto pronto e estruturado para receber turistas de todo o Brasil — não apenas para lazer, mas sobretudo para negócios, considerando a importância da economia do Estado. Mato Grosso do Sul tem uma economia que cresce mais de 5%”, destacou o ministro.

O governador Eduardo Riedel reforçou que, além dos aportes federais, a concessionária responsável pela administração dos terminais investirá mais de R$ 500 milhões em obras, que devem começar ainda em abril.

Ao final do evento, o ministro Silvio Costa Filho destacou a importância da união política para garantir resultados para a população. “As pessoas estão cansadas de brigas e confusão. Elas querem unidade e serviço prestado. Esse momento tem um simbolismo muito grande aqui no Estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), o vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), os senadores Soraya Thronicke (Podemos) e Nelsinho Trad (PSD), e os deputados federais Beto Pereira (PSDB), Vander Loubet (PT), Geraldo Resende (PSDB) e Camila Jara (PT). O diretor-presidente da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), Roberto Honorato, também integrou a comitiva que acompanhou os ministros.

