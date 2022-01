Bolsonaro encontra ministros em 1º dia útil após folgas, internação e jogo

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) Depois de folgas na praia e uma internação hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) volta a despachar no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (6). No seu primeiro dia útil de trabalho em 2022, tem reuniões com os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

À tarde, está previsto tradicional despacho com Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Ao deixar nesta manhã o Palácio da Alvorada, onde mora, Bolsonaro falou rapidamente com apoiadores no cercadinho. Foi recepcionado por uma eleitora emocionada, e outro ofereceu-lhe uma massagem.

Após o discurso de um deles, o presidente disse ter ficado sem palavras. Pouco depois, questionou se eles acompanharam entrevista coletiva que deu na véspera, após receber alta no hospital, e atacou a imprensa. “Duro, né?”, questionou o apoiador. Bolsonaro completou: “Folha de S. Paulo, né. Imprensa… Folha, Estado, Globo, Antagonista, umas porcaria (sic) aí”.

Desde 17 de dezembro, o chefe do Executivo vinha mantendo uma agitada agenda de folgas fora de Brasília. Ele foi alvo de críticas por suas imagens na praia, andando de jet ski ou de kart, contrastando com as da tragédia causada pelas enchentes na Bahia.

Mas ele nega que tenha tirado férias. “Fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá uns cavalos de pau no Beto Carrero”, afirmou na quarta-feira (5), em São Paulo.

Ao ser liberado pela equipe médica, o presidente retornou para a capital federal, onde ficou algumas poucas horas, antes de seguir para jogo beneficente no interior de Goiás, promovido pelo cantor sertanejo Marrone.

Estava prevista a participação do presidente em campo, entre ex-jogadores de futebol, cantores e um ex-BBB. Mas, por recomendações médicas, apenas assistiu ao jogo e conversou com apoiadores no local. Participaram da partida os filhos do presidente, Carlos e Jair Renan. O primeiro, vereador do Rio de Janeiro, jogou no time vermelho, do Marrone. O segundo, no branco, do Amigos do Marrone.