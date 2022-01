Strada é o carro mais vendido de 2021 e tira Onix da liderança após 6 anos

JOSÉ ANTONIO LEME

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O ano de 2021 terminou para os veículos com o fechamento dos dados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) com os dados de dezembro e o acumulado dos últimos 12 meses.

Sem grandes novidades, a Fiat Strada liderou o mercado, sendo o único modelo entre automóveis e comerciais leves a superar as 100 mil unidades emplacadas. A picape destronou o Chevrolet Onix, veículo mais vendido nos últimos seis anos, que perdeu a primeira posição por ficar quase cinco meses sem ser produzido por falta de semicondutores em 2021.

A Strada emplacou 109.107 unidades, enquanto o Onix, com a parada de produção, só conseguiu ser o quinto colocado, com 73.623 emplacamentos. A segunda e terceira colocações foram, respectivamente, de Hyundai HB20, com 86.455 unidades emplacadas, e Fiat Argo com 84.644. Jeep Renegade, com 73.913, completa o top 5 de vendas de 2021.

Vale lembrar que o Chevrolet Onix foi um dos carros que mais sofreu com a parada das fábricas por falta de componentes, mas especialmente pela falta de semicondutores, crise que ainda vai entrar 2022 sem ter sido totalmente contornada pelas montadoras mundo afora.

O top 5 de SUVs que mais venderam em 2021 não é exatamente uma surpresa. O Jeep Renegade, que vai mudar agora no primeiro trimestre, liderou as vendas com 73.913 unidades. Na segunda colocação ficou o irmão maior, o Jeep Compass, que foi reestilizado em 2021 e ganhou novo motor. Foram 70.906 emplacamentos.

O também renovado Hyundai Creta ficou com a terceira posição, com 64.759 unidades. Ele mudou o visual, que ficou polêmico, adotou um novo motor 1.0 turboflex e aposentou o 1.6, enquanto fez melhorias no motor 2.0 da versão de topo.

Na quarta posição está o Volkswagen T-Cross, que recebeu mais equipamentos para enfrentar os concorrentes na linha 2022, com 62.307 unidades emplacadas nas versões com motor 1.0 ou 1.4, sempre turboflex e automática.

Por fim, o Chevrolet Tracker com 50.757 unidades vendidas em 2021 na quinta posição entre os SUVs. O modelo também ganhou alguns equipamentos extras, mas não teve grandes mudanças no ano que passou.

MERCADO CRESCE EM 2021

Em dezembro, foram 337.623 unidades emplacadas do mercado geral, um aumento de 13,99% em relação a novembro. Se comparado a dezembro de 2020, os números foram 7% menores.

No acumulado do ano foram emplacados 3.497.077 unidades, um crescimento de 10,57% ante o ano de 2020. Automóveis e comerciais leves venderam 1.974.431 unidades em 2021.