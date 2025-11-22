Tempo firme e variação de nebulosidade são esperados neste sábado em MS

Chuvas intensas e pancadas isoladas podem ocorrer com menores chances

Neste sábado (22), a previsão indica tempo firme na maior parte do estado, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. Contudo, nas regiões sudoeste,oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul, há condições para ocorrência de chuvas.

De forma localizada, podem ser registradas chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, características da primavera. Não se descartam pancadas isoladas nas demais áreas, embora com menor probabilidade.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29- 34°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 22-24°C e as máximas entre 32-38°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-35°C.

Os ventos estarão bem variáveis com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.