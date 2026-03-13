Bolsonaro é levado ao hospital após passar mal novamente, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse na manhã desta sexta-feira (13) que o pai, Jair Bolsonaro, foi levado ao hospital depois de um mal-estar durante a noite. Segundo Flávio, o ex-presidente “acordou com calafrios e vomitou bastante”. Ele deu entrada no Hospital DFStar, em Brasília, por volta de 8h50.
“Peço orações para que não seja nada grave”, publicou Flávio pelas redes sociais. O ex-presidente está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha, e tem acompanhamento médico 24h por determinação do Supremo Tribunal Federal.
Uma perícia médica divulgada pela Polícia Federal no início de fevereiro considerou que Bolsonaro demonstrava plenas condições físicas e neurológicas, mas evidenciava “comorbidades crônicas que ensejam controle e acompanhamento”.
O ex-presidente tem feito uso de um aparelho para tratar apneia do sono e de um medicamento para suprimir a produção de ácido gástrico no estômago, dadas as queixas de refluxo e soluço que relata em decorrência de sucessivas operações que fez no abdômen após ser esfaqueado na campanha de 2018.
No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes voltou a negar um pedido de transferência para a prisão domiciliar. Na decisão, Moraes afirmou que a penitenciária atendia “integralmente” às necessidades médicas de Bolsonaro e permitia o recebimento de “numerosas visitas de familiares, amigos, parentes e aliados políticos”.
Conforme os registros anexados aos autos, de 15 de janeiro a 2 de março, Bolsonaro recebeu atendimento médico “permanente e diário” em 144 ocasiões – ou seja, uma média de três vezes ao dia –, além de 13 sessões de fisioterapia e 13 caminhadas pelas dependências do 19º Batalhão, prática registrada como atividade física.