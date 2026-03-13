Alugar carro vira desafio em Campo Grande diante de alta procura

Impulsionada pela COP 15 na Capital, locadoras estão com até 90% da frota ocupada

A procura por carros de aluguel tem superado a oferta em Campo Grande, o que tem dificultado para clientes encontrarem veículos disponíveis nas locadoras da cidade. Empresas do setor relatam que, mesmo fora do período tradicional de alta temporada, praticamente toda a frota está ocupada.

A dificuldade também tem sido sentida por clientes. A produtora de eventos Clara Costa, que precisava de um veículo para uma viagem de trabalho até Bonito, conta que quase ficou sem carro mesmo após fazer a reserva antecipadamente.

Segundo ela, a reserva havia sido feita cerca de uma semana antes da viagem por meio de um portal corporativo, que costuma oferecer descontos para empresas. No entanto, um dia antes da retirada do veículo, foi avisada de que poderia não haver carros disponíveis.

A produtora então tentou buscar alternativas em outras locadoras, como a Localiza e a Rentcars, mas também não encontrou disponibilidade. “A única opção que apareceu tinha apenas um carro disponível e com valor bem diferente do que a gente pagaria”, relatou.

Em uma das locadoras consultadas pela reportagem, uma funcionária, que preferiu não se identificar, afirmou que a empresa possui mais de 100 veículos, todos alugados no momento. Segundo ela, a demanda inclui tanto pessoas físicas quanto empresas, com contratos que variam de locações diárias a mensais.

A funcionária destacou ainda que o movimento atual é incomum para esta época do ano.“Normalmente esse volume de locações acontece nas férias, em dezembro e janeiro”, afirmou.

Em outra empresa ouvida pela reportagem, também sob condição de anonimato, um funcionário explicou que a dificuldade para encontrar carros disponíveis está relacionada à falta de renovação da frota. Segundo ele, a locadora está operando com um número menor de veículos, o que contribui para a escassez.

Preços

Além da dificuldade para encontrar veículos disponíveis, os preços das locações também registraram aumento. A produtora de eventos, Clara Costa afirma que recentemente tentou fazer uma nova reserva e percebeu uma diferença significativa nas tarifas. “Um carro que eu pagava cerca de R$ 136 a diária estava por R$ 240”, relatou. Uma alta de aproximadamente 76%. Já um modelo mais básico, que costumava custar entre R$ 86 e R$ 90, passou a ser anunciado por cerca de R$ 184, o que representa um aumento de cerca de 104%.

Funcionários de locadoras também confirmam a elevação nos valores. Um deles informou que veículos que anteriormente eram alugados por cerca de R$ 200 a diária podem chegar atualmente a R$ 600, dependendo do modelo e da disponibilidade. Uma variação que pode alcançar 200% de aumento. Segundo os trabalhadores do setor, a combinação de alta demanda e menor número de carros disponíveis tem pressionado os preços.

O cenário tem surpreendido até mesmo profissionais do setor, já que o aumento na demanda costuma ocorrer apenas durante períodos de férias e feriados prolongados. Enquanto isso, consumidores que procuram veículos para aluguel em Campo Grande encontram poucas opções e valores mais altos do que o habitual.

Boom no setor e a COP15

A alta demanda também foi confirmada por Moircir Kohl, da HB Motors, empresa de locação que atua há 26 anos na cidade. Segundo ele, a empresa possui uma frota de cerca de 120 veículos, dos quais aproximadamente 90% estão alugados atualmente.

De acordo com Kohl, a realização da COP 15 na capital contribuiu para o aumento da procura. Ele afirma que, em comparação com o mesmo período do ano passado, a empresa registrou um crescimento de cerca de 40% na demanda por locações.

Por Ana Krasnievicz