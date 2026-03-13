MS passará a ter Plano estadual para combater preconceito contra idosos

O governo de Mato Grosso do Sul divulgou o plano de metas do programa “Envelhecer é Legal”, iniciativa que pretende organizar políticas públicas voltadas à população idosa e ampliar ações de valorização dessa parcela da sociedade. O documento saiu na edição do Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (13), e assinada pela secretária estadual da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, responsável pela publicação do documento que passa a orientar as ações da pasta voltadas à população idosa em MS.

Divulgado pela Secretaria de Estado da Cidadania, o documento estabelece diretrizes que devem orientar a atuação do Estado e incentivar a adesão dos municípios às ações voltadas ao envelhecimento digno. Entre as medidas previstas estão campanhas de conscientização, capacitação de servidores para atendimento mais qualificado, fortalecimento de conselhos municipais e criação de redes de convivência para reduzir o isolamento social.

O plano foi apresentado como um “instrumento estratégico de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações voltadas à promoção do envelhecimento digno e ao enfrentamento ao idadismo no Estado”, conforme descreve a resolução publicada no diário oficial.

Na prática, o documento funciona como um roteiro para estruturar políticas públicas voltadas à população idosa no Estado. Entre as propostas estão ampliar a participação social, incentivar ações entre diferentes gerações e criar mecanismos para acompanhar a execução das medidas.

Uma das iniciativas previstas é a criação do Selo “Município Amigo da Pessoa Idosa”, que deverá reconhecer cidades que adotarem boas práticas na promoção de políticas voltadas à população idosa. A ideia é estimular administrações municipais a desenvolver programas e ações específicas para esse público.

O plano ainda prevê campanhas permanentes de conscientização, incluindo ações ligadas ao Junho Prata, mês dedicado à mobilização contra a violência e a discriminação relacionada à idade. Além disso, o programa propõe capacitações voltadas a servidores públicos, profissionais da iniciativa privada e representantes da sociedade civil para qualificar o atendimento e evitar práticas discriminatórias.

Também está previsto a criação de um sistema estadual de monitoramento das ações voltadas ao envelhecimento digno, com produção de relatórios, divulgação de informações públicas e acompanhamento das metas estabelecidas.