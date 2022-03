Bolsonaro diz que decisão de Moraes de bloquear Telegram é ‘inadmissível’

O presidente Jair Bolsonaor (PL) disse ontem (18) que é “inadmissível” a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de bloquear o Telegram em todo o Brasil.

“É inadmissível uma decisão dessa natureza. Não conseguiu atingir 2 ou 3 pessoas que na cabeça dele [de Moraes] deveriam ser banidas do Telegram, atinge 70 milhões de pessoas”, afirmou o presidente durante encontro com pastores e líderes religiosos em Rio Branco (AC).

O presidente criticou o fato de a decisão ter sido monocrática, ou seja, tomada apenas por Moraes e não por um conjunto de ministros. “Deixo claro que 70 milhões de pessoas usam o Telegram no Brasil, para fazer negócio, se comunicar com a família. Para lazer, e uma parte considerável, fazer o contato do hospital e paciente, paciente e médico. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do STF”, disse o presidente, sem citar como chegou à estimativa de usuários do aplicativo.

Na decisão de 18 páginas, divulgada nesta sexta-feira (18), o ministro do STF salienta reiteradas vezes a “omissão” do Telegram impedir a divulgação de notícias fraudulentas e a prática de infrações penais.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o governo está buscando solução para permitir o uso de qualquer plataforma. “Já determinei a diversos setores do Ministério da Justiça que estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social que bem entenderem”, disse Torres.

Apesar de criticar a decisão de Moraes, Bolsonaro disse, de forma genérica, que não pode tomar medidas agressivas. “O que é de pior para nós em medida da minha parte é o caos no Brasil. O que está em jogo é a nossa liberdade, bem maior que a nossa própria vida”, declarou.

O presidente disse ainda que o veto ao Telegram foi uma “notícia no mínimo triste”. Auxiliares do presidente justificam a desconfiança pelo fato de o mandatário ter mais de um milhão de inscritos nos canais do Telegram. Lula tem 48,8 mil.

Com informações da Folhapress