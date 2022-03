Prefeita de Sidrolândia cadastra projetos para reforma do estádio municipal

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, na passagem por Brasília protocolou na Secretaria Nacional de Esporte, Educação e Lazer, projetos que viabilizarão obras orçadas em R$ 4.307.495,38. O pacote de intervenções incluem a reforma da Praça Rubens Suckow e do Estádio Municipal Sotero Zárate.

O Estádio Municipal Sotero Zárate, que ano passado completou 40 anos de inauguração, receberá mais de R$ 2,67 milhões de investimento. Só a reforma da arquibancada, destelhada por temporal que passou pela cidade em 9 de fevereiro de 2012, está orçada em R$ 1.050.853,10.

Já o emborrachamento da pista de 400 metros que circunda o campo vai custar R$ 1.393.936,83. Esta adequação vai garantir a realização de competições de atletismo, por exemplo.

Com estas melhorias e mais a revitalização da Praça Tancredo Neves, localizada em frente ao estádio, no Bairro São Bento, vai ganhar um complexo poliesportivo que reunirá estrutura para a prática de futebol, atletismo, modalidades de quadra no ginásio coberto, vôlei de areia, beach tênis, pista de pumb truck para prática de ciclismo num formato radical.

No Jardim Paraíso o projeto é revitalizar a Praça Rubens Suckow por R$ 1.628.321,14. A Praça Poliesportiva custou R$ 561.927,09, ocupando área de aproximadamente um hectare no Jardim Paraíso. Inaugurada em 2012, foi alvo de vandalismo. Tem uma pista de caminhada, dois campos de futebol (um suíço e outro tradicional), quadra poliesportiva e vôlei de areia, além de playground.

Com informações da assessoria