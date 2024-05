Maratona de Campo Grande abre lote com últimas vagas e anuncia

Premiação para quebra de recordes e campanha solidária são algumas das iniciativas promovidas

Com menos de 60 dias para a realização da terceira edição da Maratona de Campo Grande, que será dia 7 de julho, com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, a prova, que já ultrapassou 90% de vagas preenchidas, anuncia algumas novidades para os corredores. O 5º e último lote de inscrições foi aberto dia 13, com vagas para os percursos de 7 km, 21 km e 42 km. A prova kids, para crianças de 3 a 13 anos, está com as vagas esgotadas. No ano passado, foram 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento, e a meta para este ano é de 3 mil inscritos.

A premiação em dinheiro, destinada aos vencedores da prova principal, a maratona, será de R$ 20 mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. E com uma novidade: se houver quebra de recordes da prova, haverá bonificação. “Os prêmios para a categoria feminina da maratona são iguais aos da categoria masculina, valorizando ambos os sexos de forma igualitária. E como novidade para puxar ainda mais o ritmo dos atletas profissionais, a prova pagará uma bonificação de 50% se houver quebra de recorde”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova. Os tempos a serem batidos nos 42 km são de 02:39:46 na categoria masculina e de 03:34:27 na categoria feminina.

Outra novidade da edição de 2024 é seu caráter solidário. Como é realizada no inverno, com clima que favorece a realização de provas longas, a Maratona de Campo Grande está promovendo a campanha Maratona Aquece, que visa a arrecadação de cobertores, mantas e roupas de frio. Juntamente com a iniciativa Seu Abraço Aquece, organizada pelo Governo do Estado, a prova tem vários pontos de coleta pela cidade, em assessorias parceiras e secretarias do governo estadual, na Capital, e também nas cidades de Dourados, Chapadão do Sul, Cascavel e Corumbá. “Além das arrecadações, parte das inscrições realizadas até o dia 10 de junho será direcionada para a compra de cobertores, com incremento estimado de cerca de R$ 8 mil para a campanha”, detalha Kassilene.

Prova promete movimentar a economia local

No ano passado, das 7 mil pessoas que circularam pela Cidade da Maratona, 75% visitaram uma ou mais lojas e 60,8% compraram em alguma dessas lojas. Para a cidade, é uma oportunidade de movimentar o turismo e fomentar a economia. Na segunda edição, o evento recebeu cerca de 35% de visitantes de outras cidades e até mesmo de outros estados brasileiros, público esse que movimentou a rede hoteleira, bares, restaurantes e meios de transportes da Capital. 21,6% dos inscritos de 2023 ficaram hospedados em algum hotel ou casa de aluguel.

“Os eventos esportivos são geradores de fluxo naturalmente, porque atraem sempre atletas de fora da cidade, de fora do Estado. E a Maratona de Campo Grande, com a força da organização, com o seu profissionalismo, deve atrair milhares de participantes este ano, então a expectativa é muito alta da movimentação da economia, hotéis, bares, restaurantes, passeios, compras, tudo isso é movimentado com a vinda de atletas, que trazem seus familiares. Então a gente fica muito feliz de ser parceiro da Maratona de Campo Grande, para consolidar o Estado também como um destino da prática de eventos esportivos”, afirma o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

“Ao patrocinar eventos esportivos como a Maratona de Campo Grande, estamos investindo no bem-estar de nossos cidadãos, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo valores de determinação, superação e trabalho em equipe entre nossos colaboradores. A MSGÁS está comprometida em continuar apoiando iniciativas esportivas que tragam benefícios tangíveis para nossa comunidade e que ajudem a construir um futuro mais saudável para todos os campo-grandenses”, completa Rui Pires dos Santos, diretor-presidente da MSGÁS.

Sobre a prova

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids. Além das provas, haverá outras programações do evento na Cidade da Maratona (altos da Afonso Pena). As inscrições estão no quinto e último lote e as vagas são limitadas.

Serviço

3ª edição da Maratona de Campo Grande

Realização: entre os dias 5 e 7 de julho, em Campo Grande

Mais informações pelo Instagram @maratonadecampogrande e pelo site www.maratonadecampogrande.com.br.

