Bolsonaro declara apoio à reeleição de Adriane Lopes em Campo Grande

Após aliança com o PSDB no primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio à Adriane Lopes (PP) para o segundo turno nas Eleições Municipais 2024 em Campo Grande. Adriane disputa o pleito com Rose Modesto (União Brasil).

Ao lado de sua ex-ministra a senadora Tereza Cristina, Bolsonaro diz que a aliança feita no primeiro turno, considerada por eleitores como uma traição à direita, ‘ficou no passado’ e que agora o apoio é para a candidata progressista.

“De vez em quando tem um pequeno desentendimento. Mas em Campo Grande tudo acertado, página virada. Adriane nossa candidata ao segundo turno. O mais importante, o entendimento da população, Adriane pelos próximos quatro anos pela frente”, afirma Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais.

O segundo turno ocorrerá no último domingo do mês de outubro, no dia 27 de outubro. Assista: