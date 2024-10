A Aena, concessionária que administra o Aeroporto internacional de Campo Grande informou por meio de nota que, devido às condições meteorológicas, o Aeroporto da Capital opera por instrumentos na manhã desta quinta-feira (10), e todos os pousos e decolagens ocorrem normalmente até o momento.

A nota informa ainda que na noite de ontem, um voo com destino a Guarulhos (SP) foi cancelado, três pousos, todos vindos do Estado de São Paulo, foram feitos com com atraso de até 1 hora, e um voo que pousaria em Cuiabá foi alternado para Campo Grande.

A Aena recomenda que os passageiros procurem a companhia aérea para mais informações.

O forte temporal atingiu Campo Grande na quarta-feira (9), deixou 34 bairros parcialmente sem energia elétrica. Ventos de até 85 km/h e descargas atmosféricas danificaram a rede elétrica, com 70% dos clientes afetados já tendo o fornecimento restabelecido, de acordo com a Energisa.

A tempestade também provocou caos no trânsito, com quedas de painéis e semáforos desligados, especialmente na Avenida Eduardo Elias Zahran e na Rua Joaquim Murtinho. A cidade segue sob alerta de tempestade com perigo potencial, e a prefeitura mobilizou equipes para lidar com os danos e garantir a segurança.

A Defesa Civil está atuando em conjunto com outros órgãos para coordenar as respostas às emergências e evitar novos transtornos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais