Bolsonaro confirma Coronel Neidy como vice de Beto Pereira na Capital

Reunião para endossar o nome de composição da chapa aconteceu em Brasília

Durante reunião nessa terça-feira (30), entre o ex-presidente Bolsonaro (PL), com a cúpula do PSDB, que incluiu o pré-candidato a prefeito deputado Beto Pereira, o presidente estadual do PSDB-MS, Reinaldo Azambuja, o governador Eduardo Riedel, foi confirmado o nome da Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centuriao, para compor a chapa do tucano no cargo de vice-prefeita.

A confirmação da indicação de Neidy, sela a aliança firmada entre o PSDB com o PL em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2024 e 2026. Durante a reunião, coronel Neidy assinou a ficha de filiação ao PL, abonada por Bolsonaro. Na manhã desta quarta-feira (31), deverá ser divulgado um vídeo com imagens da reunião e um depoimento de Bolsonaro confirmando seu apoio a Beto Pereira e Coronel Neidy nas eleições para Prefeitura de Campo Grande.

Trajetória

Coronel Neidy, nascida em Coxim, Mato Grosso do Sul, iniciou sua carreira na Polícia Militar aos 17 anos. Ao longo de mais de três décadas de serviço, conquistou o posto mais alto da corporação, tornando-se a primeira mulher a alcançar o título de coronel na PM do estado.

Durante sua trajetória, Neidy passou por diversas unidades, incluindo a Companhia de Trânsito, Policiamento Montado, 1° Batalhão, Comunicação Social, comando da Cavalaria e subcomando da PM de Corumbá e do Batalhão Rodoviário.

Neidy, é co-fundação do Centro de Equoterapia da PMMS, que oferece tratamento terapêutico com cavalos para pessoas com deficiências físicas ou mentais em cinco municípios do estado. Além disso, é suplente de deputada federal por Mato Grosso do Sul, após ter recebido 10.972 votos nas eleições de 2022.

Por Daniela Lacerda e Alberto Gonçalves