A mãe é quem dirigia o veículo que acabou capotando após perder o controle

Na tarde desta quarta-feira (31), uma menina morreu após o veículo em que estava capotar na região da Linha do Potreirito, em dourados.

A mãe é quem dirigia o veículo que acabou capotando após perder o controle. A criança morreu no local e a mãe foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o hospital de Dourados.

