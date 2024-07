Hospital Universitário oferta bolsas de iniciação científica e tecnológica para estudantes

Os Programas de Iniciação Científica (PIC) e Tecnológica (PIT) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) têm inscrições abertas até amanhã, 1° de agosto.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) disponibiliza nove bolsas de iniciação científica e seis de iniciação tecnológica para estudantes de graduação da UFMS, no valor de R$ 700 mensais, com duração de 12 meses.

A iniciativa é uma parceria da Ebserh com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Com a inclusão de vagas para o Complexo do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, são ofertadas 665 vagas para as unidades da Ebserh em todo o país, com investimento de aproximadamente R$ 5,4 milhões.

Dentre os objetivos do PIT e do PIC, estão a promoção do contato de estudantes de graduação com técnicas e métodos científicos e tecnológicos aplicados à área da saúde, além do estímulo ao desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento crítico do bolsista, que será orientado por um pesquisador experiente e atuante em sua área do conhecimento.

Ambos os programas enfatizam a contribuição para a formação científica e tecnológica de recursos humanos entre os beneficiários de políticas de ações afirmativas; a ampliação do acesso e a integração desses estudantes à cultura científica e tecnológica, além do fortalecimento das políticas afirmativas nas instituições públicas.

Os estudantes interessados deverão responder formulário com dados pessoais e submeter a proposta de um projeto que envolve ensino, pesquisa e inovação nos hospitais universitários federais administrados pela Rede Ebserh. As inscrições podem ser realizadas pelos links fornecidos nos respectivos editais disponíveis na página do PIC e na página do PIT.

O resultado final das propostas aceitas está previsto para o dia 27 de agosto. Ambos os programas destinam 50% das bolsas à ampla concorrência e 50% ao sistema de cotas, promovendo a inclusão e a diversidade.

Com UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram