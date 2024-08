Bolsonaro anuncia leilão de joias recebidas da Arábia Saudita e doação para Santa Casa de Juiz de Fora

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou no sábado (10), durante um evento do PL em Recife, que pretende leiloar o conjunto de joias que recebeu do governo da Arábia Saudita enquanto era chefe de Estado e doar o dinheiro arrecadado para a Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A declaração foi feita em um discurso voltado aos seus aliados, durante a promoção de candidaturas do PL para as eleições municipais de 2024.

“Vou pegar o conjunto de joias, o conjunto de joias que é meu, vou leiloar essas joias e vou doar à Santa Casa de Juiz de Fora”, afirmou Bolsonaro. A Santa Casa foi o hospital onde ele ficou internado em 2018 após sofrer um atentado a faca durante a campanha presidencial.

Bolsonaro esteve em Pernambuco para apoiar a pré-candidatura do ex-ministro Gilson Machado (PL) à prefeitura de Recife. Apesar da determinação da Justiça Eleitoral de Pernambuco, que proibiu na sexta-feira (9) a realização de carreatas com Gilson Machado devido ao calendário eleitoral, Bolsonaro participou de um evento no estado e discursou em favor de seus aliados.

Desde que teve seus direitos políticos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023, Bolsonaro tem viajado pelo Brasil para apoiar as candidaturas de membros do PL, partido ao qual é filiado.

A decisão de Bolsonaro de leiloar as joias ocorre em meio a um processo em que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta apropriação indevida de bem público. O ex-presidente é acusado de ter se apropriado de joias no valor de R$ 6,5 milhões que teriam sido presenteadas pelo governo saudita durante seu mandato.

A mudança de tom de Bolsonaro também se deu após o Tribunal de Contas da União (TCU) decidir, na última semana, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ficar com um relógio de ouro que recebeu do governo da França em 2005. Essa decisão do TCU parece ter influenciado a postura de Bolsonaro em relação às joias recebidas.

A declaração de Bolsonaro sobre o leilão e a doação foi amplamente replicada por ele e seus aliados nas redes sociais no domingo (11). Entretanto, a investigação sobre a apropriação indevida de bens públicos segue em curso, e o desfecho desse processo ainda é incerto.

