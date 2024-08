Prêmio de 10 mil dólares: MS recebe torneio internacional de beach tennis esta semana

Mato Grosso do Sul vai sediar, pela primeira vez, o torneio internacional de beach tennis. A competição ocorre entre esta quarta-feira (14) e domingo (18), na Arena Bora Beach, em Rio Brilhante. A premiação total do evento será de R$ 10 mil dólares (cerca de R$ 55 mil) e vai somar mais de 100 pontos para os atletas no ranking da Federação Internacional de Tênis.

Um dos competidores Sul-mato-grossenses será Gabriel Lopes, de 17 anos, que nasceu em Bonito. Ele vai jogar com o paulista de Araraquara, Felipe Santarelli. De Campo Grande, Gabriel Balta é outro atleta da casa que vai buscar um título. Sua dupla é Luis Paulo Barbosa

Feras como o ex-top 10 mundial, Ralff Abreu, de Niterói (RJ), estarão competindo. Os favoritos são Matheus Buemo, 52º colocado, e Davi Ballerini, também no top 100, Matheus Belo e Elias Giolo, Pedro Mattos e Lucas Lima.

No feminino, Camila Gouvêa, que morou em Campo Grande, formará dupla com a venezuelana Andrea Collavita. Atual 63ª do mundo, a atleta é uma das mais cotadas na chave, ao lado de nomes como Julianna Martins/Laura Pimenta e Flavia Deboni/Amanda Helminsky.

Confira a premiação detalhada para os naipes feminino e masculino:

Duplas campeãs: 2.000 dólares;

Duplas vice-campeãs: 1.200 dólares;

Eliminados na semifinal: 500 dólares;

Eliminados nas quartas de final: 200 dólares.

Ingressos – Restam poucos ingressos gratuitos para assistir ao torneio. Eles podem ser retirados aqui.

A Bora Beach Arena fica na Rua Benjamin Constant, 1.631, no Centro de Rio Brilhante.